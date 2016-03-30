مقتل 6 منهم تركيان فى هجوم مسلح بالعاصمة الصومالية

قالت الشرطة إن ستة أشخاص منهم مواطنان تركيان قتلوا عندما هاجم مسلحون مجهولون حافلة صغيرة تقل عمالا إلى مستشفى يديره أتراك فى العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأربعاء.

وفتح المسلحون الذين كانوا فى سيارة النار على الحافلة لدى مرورها فى حى هودان فى مقديشو.

وقال ضابط فى مركز شرطة حى هودان يدعى على أحمد لرويترز "فتح مسلحون النار على الحافلة. لقى تركيان وأربعة صوماليين حتفهم. أصيب خمسة أتراك وكينى بجروح."

ولم يصدر على الفور إعلان للمسؤولية عن الهجوم ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من حركة الشباب الصومالية المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة.

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