مصطفى الفقي عن حادث اختطاف الطائرة: «العيار اللي مايصيبش يدوش»‎

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، الأربعاء، إن حادث اختطاف الطائرة المصرية، أساء لسمعة مصر على مستوى الدولي، مشيراً إلى أن الحادث ينبطق عليه «العيار اللي مايصبش يدوش».

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه لابد من التأكد من بيانات ركاب الطائرات في مصر وليس الاكتفاء بالتفتيش فقط.

يذكر أن طائرة ركاب مصرية كانت قد تعرضت للاختطاف أمس الثلاثاء، من قبل أحد الأشخاص الذي يدعى «سيف الدين مصطفى» وادعائه بارتداء حزام ناسف، وأجبر قائد الطائرة التي أقلعت من مطار برج العرب، بالإسكندرية متجهة إلى القاهرة، بتغيير خط سيره والهوبط في مطار «لارناكا» القبرصي.