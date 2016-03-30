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مصطفى الفقي: «جنينة» مثير للجدل وتصريحاته عن الفساد «زلة لسان»

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مصطفى الفقي: «جنينة» مثير للجدل وتصريحاته عن الفساد «زلة لسان» مصطفى الفقي: «جنينة» مثير للجدل وتصريحاته عن الفساد «زلة لسان»

الدكتور مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقبل، مثير للجدل.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بخبر إعفاء «جنينة» من منصبه نابع من أهمية مصر كدولة محورية في المنطقة والجدل حول شخصية الرجل.

وأشار إلى أن تصريحات «جنية» التي قالت فيها إن حجم  الفساد  تجاوز الـ600 مليار جنيه بالجهاز الإداري للدولة، تعد «زلة لسان».

 يذكر أن الرئيس عبد الفتاح أصدر قراراً جمهورياً في 28 مارس الحالي بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد بيان أصدرته نيابة أمن الدولة العليا، يفيد بعدم دقة تصريحات «جنينة» عن فساد الـ600 مليار جنيه بالجهاز الإداري للدولة.

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