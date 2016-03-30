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رمضان صبحى ضمن أفضل 11 لاعبًا فى العالم بأسبوع الفيفا

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رمضان صبحياختارت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، اللاعب المصرى رمضان صبحى فى التشكيلة المثالية لأسبوع الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، بعدما قاد الوطنى لتحقيق الفوز على نيجيريا بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب “برج العرب”، ضمن منافسات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2017 بالجابون.

وذكرت المجلة الفرنسية فى التقرير الذى أعدته عن أفضل 11 لاعباً فى العالم، بأسبوع الفيفا، أن الفرعون المصرى الشاب رمضان صبحى صاحب الـ 19 عاماً، منح المنتخب المصرى فوزاً غالياً على نيجيريا بعدما سجل هدف المباراة الوحيد، ليضع الفراعنة قدماً فى المونديال الافريقى.

كما اختارت “فرانس فوتبول”، لاعباً عربياً آخر فى التشكيلة المثالية هو يوسف العربى مهاجم المنتخب المغربى الذى سجل هدفين فى منتخب “أسود الأطلسى” على كاب فيردى بهدفين دون مقابل.

ومنح هذا الفوز، المنتخب المغربى تذكرة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، قبل جولتين على نهاية التصفيات.

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