تقرير في الجول - هل أحمد عادل كان أحق من فتحي بشارة القيادة؟ ' الأهلي لا يعلم '

ارتدى أحمد عادل عبد المنعم شارة قيادة الأهلي أمام ديروط في دور الـ32 من كأس مصر بعد أن غاب حسام غالي وعاشور ومتعب وإكرامي عن التشكيل الأساسي.

فهل أحمد عادل عبد المنعم كان الأقدم من بين لاعبي الـ11 الذين شاركوا في التشكيل الأساسي للأهلي؟

أحمد عادل عبد المنعم تم تصعيده للأهلي في موسم 2007-2008 كحارس ثالث للفريق بعد عصام الحضري وأمير عبد الحميد في ذلك الموسم.

في فبراير من عام 2008 رحل الحضري بشكل مفاجيء عن الأهلي ليصبح أمير عبد الحميد الحارس الأول للفريق أمام غزل المحلة والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

بعدها تعرض أمير عبد الحميد لإصابة قوية أمام بتروجيت ليحل أحمد عادل عبد المنعم بديلا له ويشارك للمرة الأولى بقميص الأهلي يوم 10 أبريل من عام 2008.

أحمد عادل عبد المنعم يقول لـFilGoal.com "أعتقد أنني لعبت أمام الاتحاد السكندري في نهاية 2007 لست متأكدا من المعلومة".

أحمد عادل عبد المنعم بالفعل شارك أمام الاتحاد السكندري في هذا الموسم لكن المباراة كانت في الأول من مايو وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين نظيفين سجلهما عبد الحميد حسن ولعب الأهلي بالناشئين والبدلاء في المباريات الأخيرة من ذلك الموسم بعد أن حسم الدوري رسميا.

لكن هذا الموسم شهد أيضا انتقال أحمد فتحي للأهلي من شيفيلد يونايتد الإنجليزي في سبتمبر من عام 2007 ليعيره إلى كاظمة بسبب أن موسم القيد كان قد أغلق ليعود اللاعب في يناير وشارك للمرة الأولى أمام المصري في فبراير من عام 2008 وهو ما يعني أن مدافع الأهلي كان أقدم لاعب بين الأساسيين.

أما أحمد فتحي فقال لـFilGoal "كنت أشك أنني أقدم من أحمد عادل عبد المنعم لكنني لست متأكدا من هذه المعلومة".

الأهلي لا يعلم!

سيد عبد الحفيظ لـFilGoal "كنا نظن أن أحمد عادل عبد المنعم هو أقدم لاعب في صفوف الفريق".

وأضاف "سنتأكد من المعلومة وسنراعي هذا الأمر مستقبلا إذا ثبت صحتها".