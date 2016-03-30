أخبار عاجلة

الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا -
كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فرانس فوتبول تختار رمضان صبحي في فريق الأسبوع الدولي

Google+ Print
فرانس فوتبول تختار رمضان صبحي في فريق الأسبوع الدولي فرانس فوتبول تختار رمضان صبحي في فريق الأسبوع الدولي

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة رمضان صبحي ضمن تشكيل فريق الأسبوع في المباريات الدولية وذلك عقب تألقه أمام نيجيريا.

وصنع رمضان صبحي هدفا لمنتخب مصر أمام نيجيريا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله يوم الجمعة الماضية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

ذلك قبل أن يعود ويسجل هو هدف فوز الفراعنة على النسور في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء بملعب برج العرب ليفصل منتخب مصر عن التأهل لكأس إفريقيا نقطة واحدة.

وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أن رمضان صبحي الذي يراقبه نادي روما باهتمام خلال الفترة الأخيرة نجح في قيادة مصر للاقتراب من التأهل لكأس أمم إفريقيا بعد تسجيله لهدف الانتصار في المباراة التي جمعتهم بنيجيريا.

وجاء تشكيل فريق "فرانس فوتبول" في الأسبوع الدولي كالتالي:

في حراسة المرمى: فيرناندو موسيليرا (الأوروجواي)

في الدفاع: داني ألفيش (ألبرازيل)- جيف كاميرون (الولايات المتحدة الأمريكية)- نيكولاس نكولو (الكاميرون)- جوناس هيكتور (ألمانيا)

في الوسط: نجولو كانتي (فرنسا)- توماس مولر (ألمانيا)- يوسف العربي (المغرب)- رمضان صبحي ()- شينجي كاجاوا (اليابان)

في الهجوم: جيمي فاردي (إنجلترا)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا

الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»