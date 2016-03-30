حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 31 مارس 2016 مع ماغي فرح abraj today

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل

عاطفياً: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلاً فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه

صحياً: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلاً

برج الثور

مهنياً: تشعر بالقوة وتزداد اشراقاً وتقود مسيرتك وتحرز كسباً مادياً، ابحث عن تحالفات قوية، باستطاعتك تحسين رصيدك بين الزملاء

عاطفياً: قد تصلك أخبار جيدة وتكون مفيدة لك على الصعيد العاطفي وتبدو متحمساً وتصبح شغوفاً وكثير الرغبات

صحياً: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك في أمور لن تعود عليك إلا بوضع صحي متوتر

برج الجوزاء

مهنياً: تفادَ إثارة المشكلات وإذا أمكن إبقَ على الحياد، لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحديات والجدال

عاطفياً: سارع إلى إطلاع الشريك على مشروعك لتمضية أجمل الأوقات معه بعيداً عن المحيط وهموم مشاغل العمل

صحياً: الصداع وآلام المعدة مصدرهما التوترات العصبية التي تواجهك يومياً

برج السرطان

مهنياً: قد تتخلّى اليوم عن بعض القناعات التي لم تعد تخدم واقعك، وتنجح في مسعاك لإعادة الأمور إلى مجاريها وحل بعض الخلافات الناشئة في العمل

عاطفياً: احتفظ بأفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقداً أو محاسباً، فهو لن يتحملك مدة طويلة

صحياً: كسلك وتخاذلك هما السبب الرئيس لتراجع وضعك الصحي والترهل

برج الأسد

مهنياً: يوم مهم من العلاقات الجيدة والأعمال الناجحة والمفاجآت السعيدة، وتحصد ثمار ما زرعت بعد سنوات من الجهد والتعب المتواصل

عاطفياً: عليك الاهتمام برأي الحبيب والاطّلاع على حاجاته وطلباته، وتشتد العلاقة المتينة صلابة

صحياً: قد تصاب بانحلال مفاجئ بسبب نقص في المناعة ما يؤدي إلى انخفاض نشاطك

برج العذراء

مهنياً: قد تحقق مشروعك الذي تخطط له منذ سنين طوال، وتنال ترقية قلما حصل عليها آخرون في سنك

عاطفياً: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً

صحياً: يوم مناسب للقيام برحلة ترفيهية مع العائلة في أجواء جميلة، لا تتردد

برج الميزان

مهنياً: الاستماع إلى النصائح بات ضرورياً، ولا سيما أنك تنتقل من مركز عادي إلى مركز استثنائي، ما يثير غيظ الكثيرين

عاطفياً: تحاول أن تتلاعب بأعصاب الشريك لتعرف مدى ردة فعله تجاهك، فتكتشف أن حبه لك أكبر من تزعزعه أو تزحزحه من مكانه

صحياً: تتعدّد المناسبات الرياضية والترفيهية، فتحاول تلبية كل دعوة إلى أي منها

برج العقرب

مهنياً: تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز في العمل ما يدفعك الى الغضب والثورة، أو يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس

عاطفياً: تبتسم لك العواطف وترتاح القلوب وتطمئن الخواطر، وتدور الظروف لمصلحتك مع الشريك وتحالفكما الحظوظ

صحياً: كرّر محاولاتك للتخلص من السمنة، ولا تدع اليأس يثنيك عن المتابعة

برج القوس

مهنياً: بانتظارك اليوم الكثير من الفرص الذهبية التى يجب أن تعرف كيف تستفيد منها كي تحقق النجاح المنشود

عاطفياً: تتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة

صحياً: اختر ما يناسبك من البرامج الغذائية وطبقه بحذافيره ولن تكون إلا سعيداً

برج الجدي

مهنياً: عليك أن تهتم بتفاصيل عملك أكثر اليوم، فأنت أمام العديد من التحديات والمواجهات الشرسة

عاطفياً: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرّفت إليه أخيراً، وتقرر الارتباط به بأسرع ما يمكن

صحياً: لا تترك الكسل يتغلب عليك ويثنيك عن القيام بأي نشاط يبقيك في حركة دائمة

برج الدلو

مهنياً: تكون مميزاً في عملك، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب وتتحمّس لبدء مشروع جديد

عاطفياً: عش أيامك كما يجب، ولا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، فهو يحتاج إلى عطفك وحنانك

صحياً: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع

برج الحوت

مهنياً: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك

عاطفياً: إذا كنت عازباً فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، فأنتَ مقبل على مرحلة مهمّة من حياتك

صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي



ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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