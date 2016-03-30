أطعمة مفيدة لطفلك أول 5 سنوات من عمره.. اعرفيها وغذيه

الالتزام بنظام غذائى للطفل يعتمد على أطعمة ضرورية لمد جسمه بكل ما يحتاجه لتكوين جهازه المناعى والعضلى، ولكن غالبا ما يكون اختيار هذا النظام الغذائى موضع حيرة للأمهات.

وفى السياق يقدم الموقع الأمريكى "good food" - فى تقرير نشره مؤخرا - مجموعة من التوصيات تساعد الأم فى التعرف على الأطعمة التى تساعد فى بناء جسم طفلها خلال أول 5 سنوات من عمره.

ويوضح التقرير أن أولى النصائح تتمثل فى تقديم 3 وجبات متوازنة للطفل مع محاولة إدخال وجبتين خفيفتين فى المنتصف حتى يعتاد منذ صغره على طرق الغذاء الصحيحة، مشيرا إلى أن هناك اطعمة تمثل العمود الفقرى فى وجبات الأطفال، وهى:

أطعمة أساسية للأطفال فى أول 5 سنوات من حياتهم..

>الألبان ومنتجاتها من أهم الأطعمة التى تمد جسم الطفل بالكالسيوم الذى يسهل امتصاص الجسم لفيتامين A وB12 والفيتامينات الأخرى والبروتين والمعادن.

ويفضل اختيار الحليب كامل الدسم للأطفال أقل من عمر سنتين لدوره المهم فى النمو وامتصاص الفيتامينات الأساسية، ويعتبر الكالسيوم من المغذيات الأساسية لتقوية العظام. ويجب إدخال الزبادى الطبيعى لطعام الطفل بعد العام الأول من عمره مع إمكانية إضافة المحليات الطبيعية عليه كالعسل و الفواكه الطازجة.

الدهون من الأطعمة المهمة للأطفال..

الشوفان أفضل الأطعمة لطفلك فى الصباح..

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>الأطفال يحتاجون بعض الدهون فى وجباتهم لنمو أجسامهم، وهنا نقصد الدهون النافعة مثل الزبد والزيوت الطبيعية والتى يمكن إضافتها على الوجبات، لكن الدهون المتوفرة فى المعجنات والبسكويت والحلويات من الدهون الضارة التى لا تفيد الطفل ويفضل عدم اعتياده عليها.>ويعد الشوفان من الوجبات المهمة التى يمكن أن تعتمد عليها الأم يوميا وأن تعطيها لطفلها فى الصباح، وهناك أنواع منها مضاف إليها الفواكه المجففة والزبيب الحلو وجميع أنواع الشوفان تمد جسم الطفل بالفيتامينات والمعادن خاصة المضاف إليها اللبن.