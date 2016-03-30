منتظر الزيدى: نور المالكى استولى على 650 مليار دولار

قال الصحفى العراقى منتظر الزيدى، الذى ألقى الحذاء فى وجه الرئيس الأمريكى السابق جورج، إن نور المالكى رئيس الوزراء العراقى السابق، استولى على 650 مليار دولار من العراق وهرب دون أن يحاسبه أحد.

وأضاف الزيدى فى حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن لديه توثيقات بعشرات الآلاف من حالات التعذيب التى تصل لحد الاغتصاب بالسجون العراقية.

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