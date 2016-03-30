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قافلة طبية بأسوان ​تقوم​ ​بالكشف على أكثر من ألف مريض خلال يومين

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قافلة طبية بأسوان ​تقوم​ ​بالكشف على أكثر من ألف مريض خلال يومين قافلة طبية بأسوان ​تقوم​ ​بالكشف على أكثر من ألف مريض خلال يومين

نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلة علاجية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية بقرية الكرور على مدار امس واليوم من أجل تخفيف مشقة الإنتقال إلي المستشفيات والوحدات الصحية المختلفة.

صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان والذى أشار إلى إن القافلة العلاجية شملت 10 عيادات طبية متنوعة تغطي كافة المجالات الطبية منها الباطنة والأطفال والأسنان والرمد بالإضافة إلي النسا والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والجراحة ، علاوة علي الجلدية والعظام والمسالك فضلاً عن معامل للتحاليل الدم والطفيليات والأشعة العادية وكشف النظارة والموجات الصوتية، لافتاً إلى أن القافلة كانت مدعمة بـ 5 أجهزة حاسب لتسجيل الحالات المرضية ومتابعتها فى حالة إحتياجها للتحويل إلى المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن القافلة العلاجية ضمت مجموعة متميزة من الكوادر البشرية المؤهلة منها 10 أطباء و 10 ممرضات ، بالإضافة إلي 39 من المشرفين والصيادلة وفني الأشعة والتحاليل وغيرهم من الإداريين ومدخلي البيانات ، مؤكداً على أن القافلة قامت على مدار اليومين بتوقيع الكشف الطبي علي 1121 مريض ومريضة في مختلف التخصصات، كما تم تحويل 26 حالة أخري إلي المستشفيات والمؤسسات الطبية المتخصصة لإستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم وكشف مدير عام الصحة عن أنه تم أيضاً إجراء تحليل دم لـ 119 مواطن وتحليل طفيليات لـ67 مواطن أخر ، بينما تم إجراء أشعة عادية لـ 12 مواطن وكشف نظارة لـ33 مواطن آخر ، علاوة على إجراء خلع أسنان لـ 26 مريض مع إجراء موجات صوتية لـ 72 حالة ، مشيراً إلي أن القافلة العلاجية قامت أيضاً بعمل إستبيان وتثقيف صحي لـ 671 شخص من أهالي الكرور وذلك لرفع الوعي الصحي لهم وتعريفهم بالإرشادات والقواعد الأساسية للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.

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