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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقتين بأكتوبر وإصابة 3 أشخاص

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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقتين بأكتوبر وإصابة 3 أشخاص 6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقتين بأكتوبر وإصابة 3 أشخاص
نجحت قوات الدفاع المدنى بالجيزة في السيطرة على حريق شب بشقتين سكنيتين بالحى السابع التابع لمدينة السادس من أكتوبر دون معرفة أسباب الحريق، وأسفر الحادث عن وقوع 3 إصابات بحالات اختناق من الأهالى، حيث تم إسعافهم بمحيط الحريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة بنشوب حريق بأكتوبر، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائد ياسر سرور مشرف عمليات إطفاء أكتوبر والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 6 سيارات وخزان إستراتيجى لمحاولة إخماد الحريق.

وأخلى رجال الدفاع المدنى العقار من السكان بالكامل لحين انتهاء عمليات الإطفاء، وتمت محاصرة النيران من كل الاتجاهات والسيطرة عليها، وتبين اشتعال النيران فى شقة سكنية ثم امتد لشقة أخرى بذات الطابق وبمجرد نشوب الحريق وقعت حالات اختناق جراء الأدخنة الكثيفة، وقام رجال الإطفاء بإخراجهم من المكان وإخماد الحريق، وتم إخطار النيابة تمهيدًا لانتقال خبراء المعمل الجنائى لتحديد أسباب الحريق والخسائر التى نجمت عنه.

اشتعال النيران فى شقتين بأكتوبر والدفع بـ4 سيارات إطفاء
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