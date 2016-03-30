محافظ القليوبية يفتتح توسعات المزلقان الرئيسى بقرية نوى بشبين القناطر

افتتح اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، توسعات المزلقان الرئيسى بقرية نوى التابعة لمركز طحانوب بمدينة شبين القناطر، بحضور المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، وأعضاء مجلس النواب عن مدينة شبين القناطر، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس طه رشدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر.

وقالت المحافظة، فى بيان لها، إن رجل الأعمال سامح هزاع تبرع بتكاليف توسعة المزلقان، الذى بلغت تكلفته 750 ألف جنيه.

ووجه المحافظ الشكر له ولرئيس هيئة السكة الحديد، وللدكتورمحمد الكرمانى الذى قدم نموذجًا للعمل التطوعى، والخيرى بتبرعه بأجهزة الغسيل الكلوى، بمستشفى طحانوب بشبين القناطر، وطلب المحافظ من المواطنين المحافظة على تطوير المزلقان.

كما صرح المحافظ بأنه سيتم تطوير طريق الدير وسيتم رصفه بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحى به، وأنه سيعمل على تطوير خطوط النقل بالتنسيق مع هيئة النقل العام، وأشار إلى أنه نجح فى توفير 10 أتوبيسات نقل عام بالمحافظة سيكون لمدينة شبين القناطر نصيب منها.

محافظ القليوبية يحتفل بيوم اليتيم بمدينة شبين القناطر اليوم