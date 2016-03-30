تركيا تتنهي من بناء قاعدتها العسكرية في قطر خلال عامين

أعلن وزير الدفاع التركي الأربعاء أن قاعدة عسكرية جوية تركية يجري بناؤها في قطر ستستكمل “خلال عامين”، وذلك في إطار “تحقيق التعاون في مجال المناورات العسكرية والمساهمة في استقرار المنطقة”، وفق ما أشار إليه الوزير.

قال وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ في الدوحة الأربعاء إن القاعدة الجوية التركية التي يجري بناؤها في قطر ستصبح جاهزة خلال عامين.

وصرح الوزير للصحافيين أن هذه القاعدة ستكون أول منشأة عسكرية تركية في المنطقة، وكان ذلك على هامش معرض ومؤتمر الدوحة الدولي الخامس للدفاع البحري (ديمدكس 2016). وتابع أن “القاعدة ستكتمل خلال عامين” مضيفا أن البرلمان التركي صادق على صفقة بناء القاعدة.

وقال الوزير “نريد أن نحقق التعاون في مجال التدريب والمناورات العسكرية والمساهمة في استقرار المنطقة”. وأشار وزير الدفاع أن الصفقة متبادلة، لافتا إلى وجود عسكريين ومقاتلات قطرية في تركيا.

ووضح أن الصفقة هي جزء من اتفاق دفاع أبرمته قطر وتركيا في أواخر 2014، يتيح التعاون في مجالات التدريب العسكري ونشر القوات التركية المسلحة على الأراضي القطرية.

وفي قطر أكبر قاعدة جوية في الشرق الأوسط هي “العديد”، حيث ينتشر نحو عشرة آلاف عسكري، وتعتبر مقرا متقدما للقيادة الأمريكية الوسطى.