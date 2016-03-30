أبو ريدة: طعن اتحاد الكرة ضد حله؟ أمر مخالف للوائح الفيفا

جدد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي حديثه حول لجوء اتحاد الكرة لتقديم استشكال قضائي ضد قرار حله أمر مخالف للوائح "فيفا".

وقال أبو ريدة: "الاستشكال والأمور القانونية لا أفهمها، ولكن بشكل عام اللجوء للقضاء مخالف للوائح الاتحاد الدولي، بدليل أنني لم أتقدم باستشكال بعد استبعادي من انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة".

وأضاف عبر قناة الحياة 2 "لا أفهم هل اللجوء لتقديم هذا الطعن أو الاستشكال قرار مجلس اتحاد الكرة أم وزير الرياضة، إلا أن المشاكل القضاء الإداري بها كواليس عديدة، تحتاج أفلاطون لحلها".

وواصل "تعيين مجلس إدارة لاتحاد الكرة مثل النادي الأهلي أمر غير وارد".

وأتم هاني أبو ريدة "البعض في اتحاد الكرة يميل لإجراء انتخابات مبكرة، وآخر يفكر في تقديم استشكال شهرين أو ثلاثة".