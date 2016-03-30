الأهلي: مارتن يول لم ينفعل على اللاعبين.. وحققنا أكثر من استفادة فنية أمام ديروط

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الفوز على ديروط بثلاثية نظيفة في كأس مصر، له مكاسب فنية عديدة.

وقال عبد الحفيظ: "لكل مرحلة ظروفها وأهدافها، ففي بدايات الكأس، تكون هناك فرصة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين البعيدين عن المشاركة او العائدين من الإصابة".

وأضاف عبر قناة ناديه: "إذا قمنا بإجراء إحصائية، ستجد كل لاعبي الأهلي، شاركوا بشكل أساسي ما عدا أحمد الشيخ الذي بدأ لأول مرة أمام ديروط".

وواصل: "أحمد عادل عبد المنعم، حسين السيد، باسم علي، سعد ونجيب والسولية وفتحي وأنطوي ووليد سليمان، حتى أحمد حمدي شارك أساسيًا بأحد المباريات".

وتابع: "لا يوجد لاعب لمباريات الدوري وآخر للكأس، ولكن الفريق الذي ينافس على بطولات، لا بد أن يكون له قوام أساسي، ومنافسة مستمرة من البدلاء لانتزاع أي فرصة".

وأتم: "مارتن يول لم ينفعل على اللاعبين قبل اللقاء أو بين الشوطين، بل طالبهم بالاستمتاع باللعب وأداء المباراة بجدية ودون عصبية أو توتر".