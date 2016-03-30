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الأهلي: مارتن يول لم ينفعل على اللاعبين.. وحققنا أكثر من استفادة فنية أمام ديروط

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الأهلي: مارتن يول لم ينفعل على اللاعبين.. وحققنا أكثر من استفادة فنية أمام ديروط الأهلي: مارتن يول لم ينفعل على اللاعبين.. وحققنا أكثر من استفادة فنية أمام ديروط

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الفوز على ديروط بثلاثية نظيفة في كأس ، له مكاسب فنية عديدة.

وقال عبد الحفيظ: "لكل مرحلة ظروفها وأهدافها، ففي بدايات الكأس، تكون هناك فرصة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين البعيدين عن المشاركة او العائدين من الإصابة".

وأضاف عبر قناة ناديه: "إذا قمنا بإجراء إحصائية، ستجد كل لاعبي الأهلي، شاركوا بشكل أساسي ما عدا أحمد الشيخ الذي بدأ لأول مرة أمام ديروط".

وواصل: "أحمد عادل عبد المنعم، حسين السيد، باسم علي، سعد ونجيب والسولية وفتحي وأنطوي ووليد سليمان، حتى أحمد حمدي شارك أساسيًا بأحد المباريات".

وتابع: "لا يوجد لاعب لمباريات الدوري وآخر للكأس، ولكن الفريق الذي ينافس على بطولات، لا بد أن يكون له قوام أساسي، ومنافسة مستمرة من البدلاء لانتزاع أي فرصة".

وأتم: "مارتن يول لم ينفعل على اللاعبين قبل اللقاء أو بين الشوطين، بل طالبهم بالاستمتاع باللعب وأداء المباراة بجدية ودون عصبية أو توتر".

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