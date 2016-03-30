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مايا دياب تهنىء عادل كرم بسبب سخريته من أحلام

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الأربعاء 30-03-2016 17:02

على الرغم من عتاب الفنان عادل كرم الفنانين اللبنانيين لأنهم سكتوا على إهانة الفنانة أحلام لبلدهم، واستثنائه الفنان وائل كفوري لأنه كان الوحيد الذي ردّ على أحلام، ردّت الفنانة مايا دياب عبر حسابها على "تويتر" على عادل، بعد النقد الحاد الذي وجّهه للفنانة الإماراتية مهنئة إياه على الحلقة القوية، ساخرة من لفظ الكنتاكي على طريقة أحلام.
وكان رد مايا جريئاً، وكأنها تستفز زميلتها التي قد تردّ بدورها عليها لنشهد حرباً جديدة بين مايا واحلام هذه المرّة.

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سيدتي