وائل جسار يضع كاظم الساهر وماجد المهندس في ورطة والسبب

ليلة طويلة جداً مرّت بالأمس على المطرب اللبناني وائل جسار في العاصمة العراقية بغداد، لتقديم أول حفل فني له، ورغم أنه ظل 20 ساعة كاملة يتواصل مع متابعي صفحته على الفيسبوك لكشف كواليس زيارته الخاطفة، الا أن التعليقات ذهبت في مسار آخر تماماً، إذ شهدت الردود اتهامات محرجة للثنائي العراقي القيصر كاظم الساهر والسفير ماجد المهندس بسبب رفضهما "المخاطرة" بتقديم حفلات فنية في العراق.

وائل قدّم فور وصوله مطار بغداد مقطع فيديو أبدى فيه سعادته لوصوله العراق، وقدّم دعاية لحفله في النادي اللبناني في بغداد، ولاحظ متابعوه نبرة خوف وقلق في صوته، وبعد تعليقات مشجعة لهذه الخطوة، تحولت التعليقات للإساءة للمطربين العراقيين الذين يرفضون الغناء في بلدهم، رغم أنهم يمطرون جمهورهم بالحديث عن الوطن والوطنية في كل إطلالاتهم الإعلامية.