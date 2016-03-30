الأهلي: احتراف رمضان صبحي؟ هذه شروطنا أولا

نفى أسامة عرابي المدرب العام للأهلي وصول أي عروض خارجية لضم رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الشاب.

وكان رمضان صبحي قد قاد المنتخب المصري للفوز على نيجيريا بهدف نظيف سجله لاعب الأهلي ليضمن للفراعنة بنسبة كبيرة التأهل لأمم إفريقيا بعد غياب 7 سنوات.

وقال عرابي عقب المباراة "لم تصلنا أي عروض حتى نتحدث عنها ومن ثم منعه من خوض تجربة الاحتراف".

وأضاف "ثانيا رمضان صبحي لاعب كبير ومهم للأهلي ولدينا بعض الشروط من أجل الموافقة على احترافه".

وأردف "يجب أولا أن يليق العرض به وأن يليق العرض بالنادي الأهلي أيضا، بعدها سنرى الأفيد لمصلحة الفريق واللاعب".