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رئيس إسرائيل يدعو الدول المجاورة لبناء تحالف موحد ضد الإرهاب

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رئيس إسرائيل يدعو الدول المجاورة لبناء تحالف موحد ضد الإرهاب رئيس إسرائيل يدعو الدول المجاورة لبناء تحالف موحد ضد الإرهاب

دعا الرئيس الإسرائيلى رؤوبين ريفلين، الدول المجاورة لإسرائيل والقريبة منها للعمل المشترك ضد الإرهاب، وأن تعى مدى الخطورة الكامنة فى التنظيمات المتطرفة الموجودة بالمنطقة. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن ريفلين قوله خلال مراسم استقباله لنظيره اليونانى بروكوبيوس بافلوبولوس مساء اليوم الأربعاء، إنه على دول الجوار العمل على تضافر الجهود والتكاتف سويا من أجل الوقوف ضد هذا العدو المشترك وبناء تحالف واحد لمواجهة المخاطرالإرهابية. فيما قال الرئيس اليونانى، إن بلاده ستتعامل مع المهاجرين واللاجئين بكل إنسانية لكنها ستضرب بيد من حديد ضد الإرهابيين.

 

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