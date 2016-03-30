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الجمعية العمومية للعربى الأفريقى تجدد لحسن عبد الله رئيسًا للبنك لمدة عام

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الجمعية العمومية للعربى الأفريقى تجدد لحسن عبد الله رئيسًا للبنك لمدة عام الجمعية العمومية للعربى الأفريقى تجدد لحسن عبد الله رئيسًا للبنك لمدة عام
علم "اليوم السابع" من مصادر رفيعة المستوى، أن الجمعية العمومية للبنك العربى الأفريقى الدولى، قررت مساء اليوم الأربعاء، التجديد لحسن عبد الله، رئيسًا تنفيذيًا للبنك لمدة عام قادم.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه وفقًا لقرار البنك المركزى المصرى الصادر يوم الخميس الماضى، فإنه فى البنوك الخاصة تقرر ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين انعقاد أول جمعية عامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، وفى حالة تجاوز المسؤول التنفيذى الرئيسى 9 سنوات فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العمومية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى.

جدير بالذكر أن قائمة رؤساء البنوك الذين تجاوز الـ9 سنوات أو أكثر فى مناصبهم، وفقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى الجديدة، وهم هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، وإسماعيل حسن، رئيس بنك إيران للتنمية وحسن عبد الله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى الدولى، وأشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، وعبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، وياسر إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذى لبنك الكويت الوطنى مصر، وحاتم صادق، رئيس مجلس إدارة بنك عودة مصر، وأحمد إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الوطنى مصر.

وقرر طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى، ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، فى البنوك التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار تحديث القطاع المصرفى والدفع بالشباب.

وفى البنوك الخاصة تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين انعقاد أول جمعية عامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، وفى حالة تجاوز المسؤول التنفيذى الرئيسى 9 سنوات فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العمومية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى.

وفى فروع البنوك الأجنبية تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبى حسابات البنك.

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