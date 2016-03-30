بالصور.."الثانوية التجارية"بسيدى سالم تفوز بجائزة العروض الرياضية بكفر الشيخ

شهدت الصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ختام تقييم النشاط الرياضى لمدارس مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تحت رعاية وحضور الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة، وفاء عبد الله المدير العام التنفيذى بمديرية التربية والتعليم، ولجنة وزارة التربية والتعليم، تترأسها الدكتورة منى الشرقاوى مدير إدارة التربية الرياضية بنات بالوزارة، وإيمان فتحى مدير إدارة بالإدارة العامة بالتربية الرياضية بالوزارة، وأحمد فودة مدير عام تنفيذى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وصلاح فهمى مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعلى فايق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومصطفى مرعى مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والدكتور علاء جودة مدير عام إدارة سيدى سالم التعليمية، ومحمد السبكى مدير عام إدارة قلين التعليمية، ولفيف من موجهى التربية الرياضية وقيادات التعليم بكفر الشيخ.

وأشادت الدكتورة منى يحيى وكيل الوزارة بالمشاركة المجتمعية الفعالة، وارتقاء الأنشطة التى تُمارس بالمدارس كما تقدمت بالشكر لجميع الإدارات التعليمية المشاركة وخاصة لإدارة سيدى سالم التعليمية بفوزها المستحق فى مهرجان تقييم العروض الرياضية على مستوى الجمهورية ( الأقسام الرياضة ).

بدأت العروض بالسلام الجمهورى ودقيقة حدادا على أرواح شهداء الجيش والشرطة، ثم عرض مواهب وإبداعات الطلاب، وتضمن الحفل عروضا رياضية لجميع الأنشطة الرياضية والألعاب، بمشاركة مدرسة المنتزه للتعليم الأساسى التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والمدرسة السعدية الجديدية للبنات، والمدرسة الثانوية التجارية للبنات التابعة لإدارة سيدى سالم التعليمية، والمدرسة الثانوية الصناعية التابعة لإدارة قلين التعليمية.

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