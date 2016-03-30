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مقتل وزير كندي سابق في تحطم طائرة صغيرة

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مقتل وزير كندي سابق في تحطم طائرة صغيرة مقتل وزير كندي سابق في تحطم طائرة صغيرة

لقي وزير المواصلات الكندي السابق جان لابيير حتفه في حادث تحطم طائرة صغيرة، كما قتلت في الحادث زوجته وثلاثة من أشقائه أثناء سفرهم لحضور جنازة والدهم في إقليم كيبيك شرق البلاد.

وذكرت “TVA” التلفزيونية التي كان لابيير يعمل فيها معلقا سياسيا أن جميع الركاب السبعة الذين كانوا على متن الطائرة قد قتلوا، وأن الحادث وقع نتيجة لسوء الأحوال الجوية، فيما كانت تستعد الطائرة للهبوط في جزر “إيل دي لامادلين” في خليج سانت لورنس الثلاثاء 29 مارس.

وأشارت إلى أن لابيير ذو الـ59 عاما، كان في رحلة لحضور مراسم تشييع والده الذي توفي عن عمر ناهز الـ83 عاما. وأضافت أن زوجة لابيير واثنين من أشقائه وشقيقته قتلوا أيضا في الحادث.

وأكدت الشرطة الكندية أن جميع الركاب الستة وقائد الطائرة قتلوا في الحادث، فيما التحقيق مستمر للكشف عن ملابسات الحادث.

وذاع صيت لابيير كمحلل سياسي عندما انتقل للعمل في وسائل الإعلام الكندية بعد اعتزاله العمل السياسي الذي تولى خلاله منصب وزير المواصلات في حكومة رئيس الوزراء الليبرالي بول مارتن في الفترة بين يوليو 2004 وفبراير 2006.

 

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