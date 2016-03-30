المناهج وتطوير المحتوى الإعلامى التربوى فى مؤتمر «نوعية القاهرة»

تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، افتتح الدكتور مخلص محمود عميد كلية التربية النوعية، المؤتمر العلمى الدولى الثالث للكلية، والذى تأتى نسخته الثالثة تحت عنوان :”قضايا التربية.. رؤية واقعية وطموحات مستقبلية”، فى إطار سعى كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، للتطوير والتحديث، واهتمامها بتطوير المناهج الدراسية والتطبيقات التربوية، وسعيها لترسيخ أسس البحث العلمى وتعميق الدراسات المتخصصة.

وقال د. مخلص محمود عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر الذى بدأت فعالياته اليوم وتستمر إلى الغد 31 مارس، يهدف إلى الإسهام فى رصد واقع مشكلات وقضايا التربية فى مصر والعوامل المؤثرة عليه، وتفعيل دور كلية التربية النوعية فى تعميق الدرسات المتخصصة، والعمل على تطوير المخرجات التعليمية فى ظل ثقافة الجودة، وتطوير قدرات خريجى الكلية، مما يسهم فى توسيع آفاق فرص عمل جديدة لهم، إضافة إلى تفعيل دور الأنشطة التربوية لخدمة العملية التعليمية، والتأكيد على الدور المجتمعى لكليات التربية النوعية من خلال المشاركة فى الحملات القومية.

وأضاف د. خالد حسن عباس مقرر المؤتمر إن المؤتمر ينقسم إلى 4 محاور أساسية، الأول عن تحديات الواقع المصرى وقضايا التربية، ويركز على الأنشطة التربوية ومشكلات التعليم، والتربية الإعلامية وتطوير المحتوى الإعلامى، ودور التربية الفنية فى الارتقاء بالذوق العام، وكذلك دور التربية الموسيقية فى نشر قيم التسامحوعدم التعصب، وإسهامات الأنشطة التربوية فى دعم الانتماء والقيم الأخلاقية.

> ويركز المحور الثانى على الخبرات التربوية ومجالات التطوير المستقبلى، من خلال التعرف على التجارب العالمية فى الارتقاء بالتعليم النوعى، والإطلاع على النماذج الوطنية الداعمة للتطوير، وتشجيع الإبداع والابتكار ودعم حرية التعبير، والتعرف على التجارب العالمية فى الارتقاء بالتعليم النوعى.

ويضع المحور الثالث تطوير المناهج لملائمة سوق العمل على رأس أولوياته، مع التركيز على التدريب الميدانى وربط الخريجيين بفرص العمل فى المجتمع المدنى، فيما يبحث المحور الرابع الدور المجتمعى لممارسى الأنشطة التربوية فى خدمة قضايا المجتمع والفئات الأولى بالرعاية ودعم حملات التوعية الصحية والبيئية.