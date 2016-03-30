خالد القماش: شيئان يجب توافرهما للمنتخب حتى ينافس على بطولة إفريقيا

"يجب توفير كل ما يطلبه الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة لمساعدته في مهمته" هكذا تحدث خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي عن هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر.

واقترب الفراعنة من التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2017 بعد الفوز على نيجيريا 1-0 بهدف رمضان صبحي أمس الثلاثاء.

وتحدث القماش قائلا:"هدف المنتخب خلال الفترة المقبلة هو المنافسة على بطولة إفريقيا بعد الاقتراب من العودة لها بعد غياب عن آخر ثلاث نسخ".

وأكمل"شيئان يجب توفيرهما لكوبر أولهما هي إقامة معسكرات إعداد بفترات تجمع أطول من التي تقام حاليا حتى يساهم في انسجام اللاعبين والجهاز الفني أكثر".

وأتم"ثانيا يجب إقامة مباريات ودية قوية لتساهم في اكتساب اللاعبين خبرات أكثر قبل خوض بطولة إفريقيا ومساعدتهم في المنافسة بقوة عليها والفوز بها".