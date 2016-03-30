أخبار عاجلة

الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا -
كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خالد القماش: شيئان يجب توافرهما للمنتخب حتى ينافس على بطولة إفريقيا

Google+ Print
خالد القماش: شيئان يجب توافرهما للمنتخب حتى ينافس على بطولة إفريقيا خالد القماش: شيئان يجب توافرهما للمنتخب حتى ينافس على بطولة إفريقيا

"يجب توفير كل ما يطلبه الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة لمساعدته في مهمته" هكذا تحدث خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي عن هيكتور كوبر مدرب منتخب .

واقترب الفراعنة من التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2017 بعد الفوز على نيجيريا 1-0 بهدف رمضان صبحي أمس الثلاثاء.

وتحدث القماش قائلا:"هدف خلال الفترة المقبلة هو المنافسة على بطولة إفريقيا بعد الاقتراب من العودة لها بعد غياب عن آخر ثلاث نسخ".

وأكمل"شيئان يجب توفيرهما لكوبر أولهما هي إقامة معسكرات إعداد بفترات تجمع أطول من التي تقام حاليا حتى يساهم في انسجام اللاعبين والجهاز الفني أكثر".

وأتم"ثانيا يجب إقامة مباريات ودية قوية لتساهم في اكتساب اللاعبين خبرات أكثر قبل خوض بطولة إفريقيا ومساعدتهم في المنافسة بقوة عليها والفوز بها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا

الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»