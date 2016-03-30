أخبار عاجلة

الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا -
كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخص وإصابة 5 فى انقلاب سيارة بالمنيا

Google+ Print
مصرع شخص وإصابة 5 فى انقلاب سيارة بالمنيا مصرع شخص وإصابة 5 فى انقلاب سيارة بالمنيا
لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى أمام مركز بنى مزار.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية يفيد تلقيه إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى، أسفر عن مصرع "رجب خليفة" 35 سنة من مركز بنى مزار، وإصابة 5 أشخاص آخرين، وبالانتقال تبين أن سبب الحادث انفجار أحد الإطارات، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنى مزار العام، وجارى العرض على النيابة.

السجن من 5 إلى 10 سنوات لـ11 إخوانيا بتهمة محاولة تفجير محول كهرباء بالمنيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365