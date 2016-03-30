مصرع شخص وإصابة 5 فى انقلاب سيارة بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى أمام مركز بنى مزار.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية يفيد تلقيه إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى، أسفر عن مصرع "رجب خليفة" 35 سنة من مركز بنى مزار، وإصابة 5 أشخاص آخرين، وبالانتقال تبين أن سبب الحادث انفجار أحد الإطارات، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنى مزار العام، وجارى العرض على النيابة.

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