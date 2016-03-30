إحباط تهريب 5 كيلو مشغولات فضية و94 ألف جنيه بمطار برج العرب

تمكنت شرطة أمن الموانئ من إحباط محاولة تهريب 5 كليو مشغولات فضية، حيث تم ضبط راكب مصرى قادم من قطر على الخطوط القطرية رحلة رقم 1315 بحوزته 5 كيلو فضة و300 جرام، عبارة عن 440 دبل و53 أسورة، بإجمالى قيمة 132 ألفا و340 جنيها.

كما تمكنت قوات شرطة الموانئ أيضا من ضبط راكب مصرى آخر حاول تهريب 94 ألف جنيه داخل حقائبه، وكان مسافرا على خطوط طيران جدة رحلة رقم 656، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

نيابة الإسكندرية تستدعى طاقم الطائرة المختطفة لسماع أقوالهم

>

>