البحث عن صاحبة محلات ملابس لاستيلائها على ملايين الجنيهات من المواطنين بالهرم

اتهم عدد من المواطنين، صاحبة محلات ملابس بالهرم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات.

وأفاد المواطنين، فى البلاغات التى تقدموا بها لقسم شرطة الهرم، أن المتهمة أوهمتهم باستثمار أموالهم مقابل الحصول على أرباح شهرية تصل إلى 25%، ثم استولت على النقود وأختفت بصحبة أسرتها.

تلقى المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من "إحسان.ع" موظفة و3 أخريين أفادوا أنهم تعرضوا للنصب على يد صاحبة محلات لبيع الملابس تدعى "إيمان.س.ا"، حيث إستولت منهم على مبالغ مالية تعدت 3 ملايين جنيه، بعدما أوهمتهم باستثمارها فى مجال تجارة الملابس، إلا أنهم اكتشفوا أنها استولت على نقودهم وفرت هاربة، حيث تركت مسكنها الكائن بمنطقة الهرم وأختفت بصحبة أفراد أسرتها، ولم تسدد لهم الأرباح الشهرية أو تعيد لهم أصل المبالغ المالية الخاصة بهم، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

>

القبض على مقاول متهم بالاستيلاء على 9 ملايين جنيه من المواطنين بالجيزة