بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من عائلة السعدات فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من عائلة السعدات بسوهاج، بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلى، مدير المباحث الجنائية، وعمد ومشايخ العائلات، وحوالى 2000 شخص من الأهالى مركز العسيرات.

وتعود أحداث الواقعة لنهاية عام 2013 عندما اشتعلت مشاجرة بين بعض أفراد عائلة السعدات "بيت إبراهيم وبيت الخضيرى" بناحية نجع طوخ التابع لقرية أولاد حمزة دائرة المركز والناجم عنه مقتل على أحمد محمد إبراهيم، 57 عاما عامل، وإصابة آخرين ينتمون للطرف الأول، واتهم فى مقتله 5 أشخاص ويقيمون بذات الناحية ينتمون للطرف الثانى، واتفق الطرفان على اعتذار الطرف الثانى للطرف الأول والقسم على كتاب الله والتعهد بنبذ العنف وأن يكون صلحاً جدياً.

أقيم الصلح برعاية اللواء حازم حمادى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة مركز سوهاج، والمحاسب عبد الحكيم العش عضو المجلس السابق عن مركز العسيرات، وضباط مباحث مركز العسيرات.

جاء الصلح ضمن مبادرة سوهاج خالية من الصلح عام 2016 والتى أطلقها اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والتى أنهت مؤخرا خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 5 خصومات ثأرية كوبرى بمراكز دار السلام وجرجا والمراغة والمنشأة .

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