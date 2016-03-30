اكشف لو بتعانى من أعراض غريبة علشان متشوفش اللى شافته إيمى

لا تستمع لمن يقول لك "انت لسه صغير على السرطان" حتى لا تتعرض لمشكلة "إيمى لويس" التى أصيبت بسرطان المعدة فى أواخر 2011 واكتشفت المرض فى 2013، بعد أن خططت لحياتها الزوجية وحددت موعد زفافها، وهذا الاكتشاف المتأخر لإصابتها بالسرطان قد يحرمها من حلم إنجاب أطفال.

"إيمى" البالغة من العمر 32 سنة، المقيمة بمقاطعة "يوركشاير" شمال شرق إنجلترا قالت للموقع البريطانى "ديلى ميل": "أتمنى أن أكون أمّا ليوم واحد فقط، لكن العلاج الكيميائى قد يحرمنى من ذلك الحلم بسبب تأثيره على المبيضين".

وأوضحت الفتاة البريطانية: "كنت أعانى من نوبات إسهال وإمساك متتالية مع انتفاخ متكرر فى المعدة والمعروفة باسم "متلازمة القولون العصبى" منذ 2011، وبسبب عملى لم أكن مهتمة بصحتى كثيرا وتدريجيا أصبحت حالتى أسوأ".

وأضافت إيمى التى تعمل محاسبة قانونية: "لاحظت قليلا من الدم فى البراز فشعرت بالقلق الشديد، خاصة أن لدى تاريخ عائلى للإصابة بسرطان المعدة، حيث توفيت جدتى نتيجة الإصابة به وهى فى عمر يناهز الـ70 عاما".

وتابعت إيمى: "ذهبت للدكتور فطمأنى وقال لى (انتى صغيرة على الإصابة بالسرطان).. كان عمرى وقتها 27 سنة ولأطمئن أكثر على صحتى أجريت فحصا للقولون بالمنظار أظهر وجود التهابات قليلة فى الأمعاء ووصف لى الطبيب أدوية تعاطيتها عدة شهور".

وبعد 6 أشهر قالت "إيمى" إنها أصيبت بضعف شديد وانخفض وزنها بشكل ملحوظ وشعرت بالمرض، حيث كانت تذهب إلى دورة المياه فور تناولها أى وجبة، وهنا تأكدت أن شيئا ما فى جسدها خطأ هى لا تعرفه.

واستطردت إيمى: "بعد سنة زاد المرض أكثر وأجريت تحاليل أخرى واكتشفت إصابتى بورم فى الأمعاء (المرحلة الثالثة) أى أنه انتشر فى الأنسجة المحيطة بشكل كبير، وكانت الصدمة كبيرة ولكن لم أعتقد أننى سأموت، وتأكدت هذه المرة بأنه لا يوجد سن للإصابة بالسرطان، وتعرفت بعد ذلك على حالات كثيرة مصابة بأنواع مختلفة من السرطان وهم فى أعمار صغيرة".

وبدوره قال الدكتور ويلى هاملتون أستاذ التشخيص للرعاية الأولية بجامعة إكستر: "إن عمر الإصابة بسرطان الأمعاء يصيب من هم فوق سن الـ40 عاما، و7% فقط يصابون بالمرض تحت سن الـ40".

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