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قائد الطائرة المحررة: تصرفنا مع المختطف بهدوء وفقا للتشريعات والقوانين

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قائد الطائرة المحررة: تصرفنا مع المختطف بهدوء وفقا للتشريعات والقوانين قائد الطائرة المحررة: تصرفنا مع المختطف بهدوء وفقا للتشريعات والقوانين

الطائرة المختطفة

أكد الطيار عمرو الجمال قائد طائرة للطيران المحررة، الأربعاء، أن جميع العاملين بشركة مصرللطيران من طيارين وضيافة جوية وغيرهم ذو كفاءة عالية ومدربين أحسن تدريب في العالم .

وأضاف الجمال، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الطيارين مساء اليوم الأربعاء، أن طاقم الطائرة تصرف بهدوء مع الأزمة بهدوء لأنه الاختيار الوحيد أمامهم في تلك الحالات وذلك طبقا لتشريعات وقوانين الطيران .

وأشار إلى أن من تعليمات الطيران أن فرد الأمن  المتواجد على جميع الطيارات لا يحمل سلاح، ويتبع لتعليمات قائد الطائرة جميعها وهذا ما قام به امن الطائرة المختطفة فهو غير مسموح له أن يتعامل مع أي راكب بعنف إلا في حالة حدوث كارثة كبري .

وأكد قائد الطائرة المحررة، أنه وجه تعليمات لفرد الأمن أن يبقي أمام غرفة القيادة ولا يسمح للمختطف الاقتراب منها حتى لا يتمكن من السيطرة علي الطائرة بأكملها .

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