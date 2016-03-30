استراحة كأس مصر - الأهلي (3)-(0) ديروط.. أحمد الشيخ يسجل ثنائية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الأهلي وديروط في إطار مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

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أحداث اللقاء

ق70 عرضية من اليمين يهيئها السولية برأسه للشيخ الذي يحولها برأسه فوق المرمى

ق64: توغل رائع من الشيخ من حدود منطقة الجزاء ثم مراوغة لدفاع ديروط وسدد الكرة أرضية رائعة على يمين الحارس.

ق61: عرضية من أحمد فتحي تدخل وليد سليمان مع الحارس، وجد الشيخ الكرة أمامه والمرمى خالي. سدد الشيخ الكرة بسهولة في الشباك.

- الشيخ يسجل الثاني

ق58: عرضية من أحمد فتحي مرت من أمام الجميع دون متابعة.

ق55 ركلة حرة لديروط تحدث ارتباك في منطقة جزاء النادي الأهلي بعد خروج خاطئ من أحمد عادل لكن حسين السيد يبعد الكرة

- الحكم احتسب دقيقة كوقت بدل من الضائع.

ق38: حسين السيد يواصل التسديدات البعيدة عن المرمى.

ق30: تسديدة من الجبهة اليسرى عن طريق حسين السيد لكن بعيدة فوق العارضة.

ق29: تسديدة من جون أنطوي من داخل منقة الجزاء لكن علت العارضة.

- الاستحواذ: الأهلي 70-30 ديروط.

ق11: تمريرات متبادلة من جبهة حسين السيد انتهت بتمريرة لأحمد فتحي على حدود منطقة الجزاء، سدد فتحي الكرة صاروخ سكنت الشباك.

- الأول للأهلي عن طريق فتحي.

ق8: ركلة حرة للأهلي نفذها أحمد فتحي فوق حائط الصد لكن لصطدمت في كتف لاعب ديروط وتحولت لركنية.

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