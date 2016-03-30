الحضري يوجه رسالة للاعبي المنتخب بعد إسقاط نيجيريا

وجه عصام الحضري رسالة للاعبي مصر عقب الفوز على نيجيريا والتأهل إكلينيكيًا لكأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

حوار في الجول - الحضري للاعبي المنتخب: اعتذر لكم.. وكيف أصبح "كابو" الجماهير

وقال الحضري: "مبروك للشعب المصري والجهاز الفني واللاعبين على التأهل بعد غياب 3 دورات متتالية".

وأضاف الحارس المخضرم "لم أنضم للمنتخب سوى آخر معسكرين، بغرض توصيل رسالة لباقي اللاعبين للتأكيد على معنى كلمة مصر ونسيان الانتماء لأي نادٍ".

وصرح عبر قناة الحياة 2 "أشكر اللاعبين على الروح والارتباط، وأطالبهم فقط التدرب والعمل بجدية مع أنديتهم، لاستكمال المشوار بنجاح مع المنتخب".

وأتم السد العالي "لا بد أن يحافظ اللاعبون على أنفسهم، وعند الانضمام للمنتخب يأكلوا ويشربوا ويناموا من أجل مصر فقط".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، خلفه نيجيريا نقطتين، ثم تنزانيا نقطة.