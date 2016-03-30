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عبد الله السعيد: نيجيريا فريق صعب للغاية.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات

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عبد الله السعيد: نيجيريا فريق صعب للغاية.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات عبد الله السعيد: نيجيريا فريق صعب للغاية.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات

أكد عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي أن الفوز على نيجيريا والاقتراب من التأهل لكأس أمم إفريقيا 2017 دفعة قوية لكل لاعبي الجيل الحالي بصفوف "الفراعنة".

وقال السعيد لقناة الحياة 2: "كان هناك إصرار كبير من اللاعبين على التأهل، وبذلنا جهدًا كبيرًا خلال مباراتي نيجيريا، لذا حالفنا التوفيق".

وأضاف "سعيد للغاية بفرحة الجماهير، والوصول لأمم إفريقيا لأول مرة لهذا الجيل، وأتمنى أن يكون القادم أفضل".

وواصل "سعيد أيضًا بمنظر الجماهير في برج العرب، وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات في الدوري خلال الفترة القادمة".

وأتم عبد الله السعيد "مواجهة نيجيريا كانت صعبة للغاية، فهو منافس قوي للغاية، إلا أن لاعبي منتخب مصر كانوا على قدر المسئولية".

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