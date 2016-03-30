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صلاح ينافس بيروتي والشعراوي وناينجولان على جائزة لاعب الشهر في روما

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صلاح ينافس بيروتي والشعراوي وناينجولان على جائزة لاعب الشهر في روما صلاح ينافس بيروتي والشعراوي وناينجولان على جائزة لاعب الشهر في روما

ترشح محمد صلاح لاعب روما لجائزة أفضل لاعب في شهر مارس في الذئاب بعدما قدم عدة مباريات مميزة رفقة فريق العاصمة الإيطالية.

وأعلن روما عبر موقعه الرسمي عن ترشيح صلاح لجائزة أفضل لاعب في الشهر لينافس كل من ستيفان الشعراوي ودييجو بيروتي ورادجا ناينجولان.

وشارك صلاح في أربع مباريات مع روما خلال شهر مارس في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

وكان محمد صلاح قد توج في شهر فبراير الماضي بجائزة أفضل هدف سجله روما وذلك بعد تسجيله لهدفا رائعا في شباك ساسولو وذلك بناء على التصويت الذي أجرته الصفحة الرسمية التابعة للدوري الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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