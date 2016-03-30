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ضبط 93 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 399 حكمًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

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ضبط 93 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 399 حكمًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية ضبط 93 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 399 حكمًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية؛ تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 399 حكمًا متنوعًا؛ منها 254 حكمًا جزئيًا و64 حكم غرامات، 51 حكم سيارة، و4 أحكام جنائية، و20 حكم مخالفات و7 أحكام مستأنفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 93 متهمًا محكومًا عليه، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.


>- ضبط 71 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 397 حكمًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

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