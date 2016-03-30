ضبط تاجر مخدرات بقرية الرويسات بالشرقية بحوزته 73 تذكرة هيروين

وجه ضباط مباحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية برئاسة الرائد محمد غيث، منذ قليل، ضربة لأحد تجار الهيروين بقرية الرويسات منبع المخدرات بالمحافظة، وبحوزته حجارة هيروين و73 تذكرة.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن النقيب عمر جمال، والنقيب لطفى عبد العال، من القبض على "عثمان .ع.ب" بقرية الرويسات أثناء بيعه عقار الهيروين لزبائنه، وبحوزته كيس به حجارة هيروين، 73 تذكرة ومبلغ مالى وتليفون محمول يستخدمه لترويج بضاعته، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

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