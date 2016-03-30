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حريق يلتهم 7 أحواش مواشى ونفوق 12 رأس ماشية فى أسيوط

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حريق يلتهم 7 أحواش مواشى ونفوق 12 رأس ماشية فى أسيوط حريق يلتهم 7 أحواش مواشى ونفوق 12 رأس ماشية فى أسيوط
اندلع، قبل قليل، حريق هائل بـ7 أحواش مواشى ببندر مركز أبنوب فى محافظة أسيوط، مما أدى إلى نفوق 12 رأس ماشية، دون خسائر بشرية.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من المقدم محسن شريت رئيس مباحث مركز أبنوب، يفيد نشوب حريق هائل بعدد من أحواش المواشى والتبن بعذبة العداروة التابعة لبندر أبنوب، ووجود خسائر فى المواشى، وتصاعد ألسنة النيران.

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى والإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق، الذى امتد إلى 7 أحواش ملك كل من يحيى مراد ووليم نقولا وضبع إبراهيم وكريم فاضل وسليم فاضل وصبحى غيط وحشمت جندى، وتسبب فى نفوق 12 رؤوس ماشية ولا توجد أية خسائر بشرية.

وبعد المعاينة تبين أن سبب الحريق موقد فرن بلدى، أدى إلى اشتعال بعض النخيل، وامتدت ألسنة النيران إلى بعض الأحواش المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم وإبلاغ الشئون الاجتماعية والطب البيطرى، وجارٍ العرض على النيابة العامة.


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