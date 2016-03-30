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إصابة شقيقين بكسور وكدمات فى مشاجرة بين عائلتين بأسوان

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إصابة شقيقين بكسور وكدمات فى مشاجرة بين عائلتين بأسوان إصابة شقيقين بكسور وكدمات فى مشاجرة بين عائلتين بأسوان
أصيب شقيقان بكسور بالساقين وكدمات متفرقة بالجسم، نتيجة مناوشات بين عائلتين استخدم فيها العصى والشوم بمركز كوم أمبو بأسوان، تم نقل المصابين لمستشفى كوم أمبو المركزى وتم تحويلهما لمستشفى أسوان الجامعى وحالتهما مستقرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم إخطارا بحدوث مشاجرة بين عائلتين بناحية العباسية دائرة مركز كوم أمبو وإصابة اثنين من أحد طرفى المشاجرة وهما " أ . أ " – 35 سنة - وشقيقه "م . أ" – 27 سنة بسبب خلافات قديمة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة المركز للتصرف.


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