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مساعد وزير الداخلية للمرور يكرم مفتشا بالمباحث تقديرا لمجهوداته

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مساعد وزير الداخلية للمرور يكرم مفتشا بالمباحث تقديرا لمجهوداته مساعد وزير الداخلية للمرور يكرم مفتشا بالمباحث تقديرا لمجهوداته
كرم اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، الرائد سامح خير الله مفتش المباحث بالمرور، تقديرا لمجهوداته فى أداء عمله الشرطى وإعادة الأمن والأمان لكل مواطن وضبط العديد من التشكيلات العصابية التى تخصصت فى تزوير التراخيص واللوحات المعدنية ونقل أرقام مخالفة للسيارات المسروقة خلال الفترة الأخيرة.

كان الرائد سامح خير الله مفتش مباحث الإدارة العامة للمرور تمكن من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، بينهم مهندسان بإدارات تابعة للمرور ينقلون أرقام شاسيهات سيارات متهالكة ناتجة عن الحوادث لسيارات قاموا بسرقتها من المواطنين وترخيصها وبيعها، وذلك بعد تلقى الإدارة العامة لمباحث المرور بإشراف اللواء طارق حجاج تلقت معلومات عن وجود تشكيل عصابى تخصص فى أسلوب مبتكر لإخفاء السيارات المبلغ بسرقتها وإعادة بيعها للمواطنين حسنى النية من خلال نقل أرقام الشاسيه الخاصة بالسيارات المتهالكة الناتجة عن للسيارات المسروقة بنفس المواصفات وترخيص السيارات عقب ذلك وبيعها والذى تحرر بها محضر بالواقعة حمل رقم 2949 لسنة 2016.


>- ضبط تشكيل عصابى مكون من مهندسين و4 عاطلين تخصص فى سرقة السيارات

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مصر 365

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