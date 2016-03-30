رمضان صبحي يكشف: طفل تنبأ بتسجيلي هدفا بقدمي المصابة

كشف رمضان صبحي عن أحد كواليس هدفه في نيجيريا الذي ضمن لمنتخب مصر الفوز، والتأهل إكلينيكيًا لكأس إفريقيا 2017.

وظهر لاعب الأهلي الشاب بصحبة طفل صغير في مقر إقامة المنتخب بالإسكندرية تنبأ له بإحراز الهدف.

وقال رمضان عبر قناة الحياة 2:"شعرت ببعض الآلام في كاحل قدمي اليمنى قبل المباراة بساعات".

وأضاف لاعب الأهلي"إلا أن هذا الطفل، قام بتدليك قدمي، وأكد لي أنني سأحرز هدفًا بنفس القدم المصابة".

وسجل رمضان صبحي هدفه الأول بقميص منتخب مصر الأول، ليساهم في اقتراب الفراعنة التأهل لكأس إفريقيا بعد غياب 3 دورات متتالية.

ويتصدر المنتخب المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، ويتبقى له مباراة وحيدة في التصفيات أمام تنزانيا.