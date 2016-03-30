محافظ جنوب سيناء يحل 20 مشكلة متعثرة لمستثمرى شرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جلسة المقعد، اليوم الأربعاء، لحل 20 مشكلة متعثرة لمستثمرى المحافظة، حيث تم الموافقة على منح تراخيص لمشروعات سياحية جديدة، وتعديل تراخيص بعض المنشآت السياحية، وإعطاء مهل للسداد للبعض الآخر بناء على طلبهم.

وبحضور اللواء محمود عيس سكرتير عام المحافظة والمستشار القانونى ونائب رئيس مدينة شرم الشيخ ومديرى إدارات الشئون القانونية والعقود وصندوق الإسكان، والتراخيص والشئون المالية وتنشيط السياح والتخطيط العمراني، والتنسيق والمتابعة، ومدير عام مديرية الإسكان.

كما حضر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين على المقعد واعتبروه من أنسب الطرق لحل مشكلاتهم المتعثرة لأنه يجمع المعنيين بالمشكلات بحضور المحافظ بنفسه وأصحاب تلك المشكلات، لحلها أو إيجاد حلول تناسب جميع الأطراف فى إطار الشفافية وروح القانون.

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