أخبار فلسطين اليوم.. إضراب شامل فى الداخل الفلسطينى بمناسبة يوم الأرض

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، شهد الداخل الفلسطينى (أراضى 48) الأربعاء، إضرابًا شاملاً فى مدن وقرى فلسطين بمناسبة حلول الذكرى الأربعين لـ"يوم الأرض".

وذكر موقع "عرب48" الإخبارى، أن البلدات العربية فى الجليل والمثلث (شمال إسرائيل) والنقب (جنوب) والساحل شهدت إضرابًا عامًا شمل المؤسسات العامة والمرافق التجارية، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات المقررة لإحياء ذكرى "يوم الأرض".

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية فى "الداخل الفلسطينى" دعت إلى الالتزام بالإضراب فى ذكرى "يوم الأرض" والمشاركة فى الفعاليات والمسيرات التى تقام بهذه المناسبة. ومن المقرر أن تنطلق مسيرتان مركزيتان مساء اليوم بهذه المناسبة الأولى فى بلدة "عرابة البطوف" بالجليل (شمال)، والثانية فى قرية "أم الحيران" المهددة بالتهجير فى النّقب.

ومن أخبار فلسطين اليوم، قال السفير الفلسطينى بالقاهرة جمال الشوبكى، إنه لم يقع أى ظلم على أى شعب فى التاريخ كما وقع على الشعب الفلسطينى، وانعقاد تلك الفاعلية باتحاد المحامين العرب فى قاهرة المعز هو خير دليل على دعم الشعب المصرى للقضية الفلسطينية.

وأضاف جمال الشوبكى، خلال فعالية إحياء ذكرى يوم الأرض باتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، أن الحروب المشتعلة فى المنطقة الهدف منها انشغال العرب عن القضية الفلسطينية حتى تنفرد بالشعب الفلسطينى، من خلال مصادرة الأراضى وعزل المدن الفلسطينية وتهويد القدس أمام أعين الجميع.

وأشار الشوبكى، إلى أنهم يراهنون على الصمود الديموغرافى فى وجه العدو الصهيونى، على الرغم من تساوى عدد السكان بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن هناك معاركًا سياسية واقتصادية وقانونية ودبلوماسية علينا خوضها من أجل هزيمة العدو الصهيونى.

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