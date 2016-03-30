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المعارضة السورية ترفض فكرة حكومة الوحدة الوطنية مع النظام

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المعارضة السورية ترفض فكرة حكومة الوحدة الوطنية مع النظام المعارضة السورية ترفض فكرة حكومة الوحدة الوطنية مع النظام
أبدت المعارضة السورية الاربعاء رفضها تصريحات الرئيس بشار الأسد حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرة أنه لا يمكن للأخير البقاء فى الحكم عند بدء الانتقال السياسى، وفق ما أكد رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات للوكالة الفرنسية.

وقال أسعد الزعبى رئيس الوفد المفاوض إلى جنيف للوكالة "كل القرارات الدولية تتحدث عن انتقال سياسى وتشكيل هيئة حكم انتقالى كاملة الصلاحيات بما فيها صلاحيات الرئيس" مشددا على أنه "لا يمكن للأسد أن يبقى ولو ساعة واحدة بعد تشكيل" هذه الهيئة.
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