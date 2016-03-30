بالصور..الاهمال يضرب أكبر كبارى كفر الشيخ..5 فتحات وانهيارات في كوبرى الحماد العلوى بمركز البرلس.. يربط بين خمس محافظات والأهالى يخشون انهياره..ونائب المحافظ :تكليف شركة لإصلاحه ومحاسبة المسئول

فوجئ أهالى كفر الشيخ صباح اليوم الأربعاء ، بانهيار أجزاء وحدوث 5 ثقوب في أكبر كبارى المحافظة والرابط بين محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وذلك خلال مرورهم عليه إلى أعمالهم.

واستغاث أهالي القرى الواقعة على الطريق الدولي الساحلي من مخاوف انهيار كوبري الحماد العلوي بمركز البرلس بكفر الشيخ، المار على مصرف "كتشنر"، لوجود ثقوب كبيرة داخل الكوبري مما يهدد بكارثة انهيار للكوبرى ،ونظراً لخطرة الموقف رفض السائقون المرور من الحارة التي بها ثقوب واكتفوا بالمرور من الحارة الأخرى للكوبري.

وقال مصطفى القصيف أحد أهالى البرلس ، إن أهالي كفر الشيخ اطلقوا على الطريق الدولي الساحلي بكفرالشيخ وما عليه من كباري التي أصاب جزء منها الإنهيار ب "حاصد الأرواح " فما من يوم يمر إلا ودماء عدد من مستقلي السيارات تسيل عليه بل أن عدد من مرتادي صفحات الفيس بوك شبهوه بعادة قديمة لدى المصريين الذين يلقون بفتاة كل عام وتسمى عروس النيل لكن في عام 2016 أصبح الطريق الدولي لا يهدأ إلا وتتشبع حبات ترابه ورماله إلا بالعشرات يومياً من دماء المارين عليه من خمس محافظات مصرية مابين مصاب وصريع ، فالإهمال سيد الموقف فلا اشارات مرورية والطريق ملئ بالحفر والمطبات ولم تسلم الكباري التي تمر عليها من انهيارات جزئية وثقوب تهدد حياة المارة .

وأضاف أشرف السعيد صحصاح عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية إن الإستثمارات بكفر الشبخ قليلة بسبب سوء الطرق وسوء حالة الكباري على الطريق وطالبنا عدة مرات هيئة الطرق بالإهتمام بطرق المحافظة وخاصة بالطريق الدولي الساحلي وبالكباري التي تقع عليه خاصة كوبري حماد العلوي المهدد بالإنهيار لجود ثقوب به فلم نجد أي استجابه للأسف الشديد، مؤكداًَ أن الطريق الدلي تم انشاءه ليهيأ تلك المنطقة التي على مساحة 118 كيلو على ساحل البحر المتوسط لمشروعات استثمارية وهذا لم يتحقق على أرض الواقع لسوء الطريق ، مشيراً إلى ألأن اللاء السيد نصر محافظ كفر الشيخ تعهد بإصلاح الطريق وجذب الإستثمارات.

وقال سمير غباشي نائب محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة بلطيم هناك اربع كباري على الطريق الدولي الساحلي اثنين بمحافظة كفر الشيخ هما كوبري الحماد العلوي وكوبري البرلس ، وكوبري رشيد بمحافظة البحيرة وكوبري دمياط بدمياط ، مشيراً أن كوبري الحماد العلوي سقطت منه قطعة خرسانية بمساحة متر وسيتم علاجها رصف الكوبري أما كوبري البرلس تُجرى به صيانة لإصلاحه حفاظاً على حياة الموتي.

وقال الدكتور أحمد الجنزوري رئيس مرفق اسعاف كفر الشيخ ، طريق حاصد الأرواح ورافديه يحصد شهرياً 45 حالة وفاة والعشرات من المصابين من كافة المحافظات المصرية الخمسة " الإسكندرية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، دمياط ، بورسعيد .

وأضاف أنه ناشد المسئولين عدة مرات بوضع علامات مرورية على الطريق وانارته واصلاح كوبري حماد العلوي الذي يهدد حياة مستقلي السيارات بالموت وللأسف لم نجد استجابة من المسئولين بهيئة الطرق .

>أكد محمد السيد محمد " صياد " هناك أجزاء في باطن الكوبري منهارة وتوجد ثقوب كبيرة وهناك مخاوف من ازدياد الأجزاء المنهارة، مما تهدد بوقوع حوادث مروعة، لا يعلم أثرها إلا الله سبحانه وتعالى .

وأضاف مصطفى محمد عبدالسلام " مهندس مدني " تم اجراء عمليات ترميم الكوبري منذ شهرين وعادت الثقوب كما كانت مرة أخرى بسبب المرور عليه وكانت عمليات الترميم غير جيدة والدليل عودة الإنهيارات والثقوب مرة أخرى .

وقال محمد فتحي سعيد" سائق " إن هذا الكوبري على الطريق الدولي الذي يربط بين عدد من المحافظات "الإسكندرية،و البحيرة، ماراً بكفر الشيخ، ودمياط وبورسعيد"، وتمر عليه آلاف السيارات يوميا، لذا نطالب بإعادة اصلاح الكوبري حتى لاتتحدث كارثة .

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