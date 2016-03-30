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«النواب» يوافق على تعديل المادة 175 من لائحته الداخلية

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«النواب» يوافق على تعديل المادة 175 من لائحته الداخلية «النواب» يوافق على تعديل المادة 175 من لائحته الداخلية

مجلس النواب – أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأربعاء، علي تعديل المادة 175 من اللائحة الداخلية، إعمالا لما وضعه مجلس الدولة من ملاحظات بشأن انتظار مجلس النواب رد مجلس الدولة علي مشروعات القوانين المحالة إليه.

وتنص المادة  175 من اللائحة “يرسل رئيس مجلس النواب، مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها، إلي مجلس الدولة ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال 30 يوما علي الأكثر”.

“ويجوز لرئيس مجلس النواب، أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة”.

وكان مجلس الدولة أوصي بحذف عبارة “وإذ لم يرد الرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات”.

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