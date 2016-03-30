كفاية على الستات كدة.. حقنة للرجال تمنع الحمل ومفعولها يمتد سنة

سلط الموقع الإخبارى الأمريكى “United Press International”، الضوء على ابتكار أول حقنة لمنع الحمل للرجال يستمر مفعولها لمدة 12 شهراً.

وقال الباحثون إن الحقنة المبتكرة فعالة، حيث تمنع وجود الحيوانات المنوية فى السائل المنوى، بمعنى أن يخرج السائل المنوى دون الحيوانات المنوية وهو ما يستحيل معه حدوث حمل للزوجة.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى أجريت على الأرانب أن الحقنة تتكون من هلام "جل" ويسمى “Vasalgel”، وأوقفت تدفق الحيوانات المنوية بعد حقن الأرانب بها، لافتين إلى أن عودة التدفق الطبيعى للحيوانات المنوية بإزالة هذا الهلام.

وأشار الباحثون إلى أن “Vasalgel” سيكون أول وسيلة غير دائمة لمنع الحمل من قبل الرجال، لافتين إلى أن قطع القناة الدافقة وهو الوسيلة التى كانت تستخدم من قبل لمنع الحمل فى الرجال فعالة ولكنها دائمة.

وتابع الباحثون: هلام “Vasalgel” يتكون من "styrene-alt-maleic acid" ذائبة فى "dimethyl sulfoxide"، ويتم حقنه فى الوعاء الناقل المسئول عن نقل الحيوانات المنوية من البربخ وحتى القناة الدافقة والذى يسمى بـ"الأسهر"، حيث يسمح بالجزيئات القابلة للذوبان فى الماء بالمرور ويمنع مرور الحيوانات المنوية لأنها لينة.

وقال الدكتور دونالد والر، أستاذ علم الصيدلة وعلم السموم فى جامعة إلينوى، الأمريكية، إن نتائج الدراسة التى أجريت على الأرانب جاءت أفضل مما كان متوقعاً ويخطط الباحثون لبدء تجارب سريرية "للحقن"على الإنسان فى أواخر 2016.

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