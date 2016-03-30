تشكيل الأهلي – يول يجرب البدلاء أمام ديروط

قرر الهولندي مارتن يول الدخول بتشكيل يضم أحمد الشيخ وعمرو السولية وجون أنطوي، لمواجهة ديروط في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وتشهد المباراة عودة محمد نجيب وباسم علي وحسين السيد للمشاركة الأساسية، بجانب الشاب أحمد حمدي والعائد من إصابة طويلة وليد سليمان.

ويضم التشكيل عدد كبير من البدلاء اللذين لم يشاركوا رسميا في الفترة الأخيرة في ظل غياب الدوليين لمشاركتهم في مباراة نيجيريا.

ولم يخرج التشكيل الرسمي عن المتوقع إذ ضم..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باسم علي، محمد نجيب، سعد سمير، حسين السيد.

الوسط: أحمد فتحي، أحمد حمدي، وليد سليمان، عمرو السولية، أحمد الشيخ.

الهجوم: جون أنطوي