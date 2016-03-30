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قائمة الزمالك – استدعاء جبر وحفني وحازم.. وغياب رمزي خالد

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قائمة الزمالك – استدعاء جبر وحفني وحازم.. وغياب رمزي خالد قائمة الزمالك – استدعاء جبر وحفني وحازم.. وغياب رمزي خالد

أعلن أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة مركز شباب الضبعة في إطار دور الـ32 من كأس .

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الخميس بملعب الإسماعيلية في إطار حملة الزمالك في الدفاع عن لقبه الذي حققه آخر ثلاثة مواسم.

وشهدت القائمة استدعاء الرباعي الدولي الذي انضم لمنتخب مصر في مباراتي نيجيريا حازم إمام وأيمن حفني وعلي جبر وأحمد دويدار.

فيما لم يتم استدعاء أحمد الشناوي وعمر جابر وحمادة طلبة وطارق حامد بعد انضمامهم لمنتخب مصر.

بينما خرج رمزي خالد من قائمة الفريق الأبيض، ومصطفى فتحي للإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك التي ضمت 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل- محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: محمد كوفي- حازم إمام- أحمد توفيق- علي جبر- محمد عادل جمعة- أحمد دويدار-باهر المحمدي

في الوسط: إبراهيم عبد الخالق- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- محمود عبد المنعم "كهربا"- محمد إبراهيم- محمد خليفة- أيمن حفني- أحمد حمودي

في الهجوم: أحمد حسن مكي- محمد سالم- إيمانويل مايوكا- باسم مرسي

حوار في الجول - مدرب شباب الضبعة: عدت من أجل الزمالك.. وهكذا سأعوض فارق الإمكانات

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