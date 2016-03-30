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مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(0) ديروط.. أحمد فتحي يسجل الأول بصاروخية

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مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(0) ديروط.. أحمد فتحي يسجل الأول بصاروخية مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(0) ديروط.. أحمد فتحي يسجل الأول بصاروخية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الأهلي وديروط في إطار مباريات دور الـ32 من كأس .

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة بالضغط هنا

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أحداث اللقاء

- الاستحواذ: الأهلي 70-30 ديروط.

ق11: تمريرات متبادلة من جبهة حسين السيد انتهت بتمريرة لأحمد فتحي على حدود منطقة الجزاء، سدد فتحي الكرة صاروخ سكنت الشباك.

- الأول للأهلي عن طريق فتحي.

ق8: ركلة حرة للأهلي نفذها أحمد فتحي فوق حائط الصد لكن لصطدمت في كتف لاعب ديروط وتحولت لركنية.

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