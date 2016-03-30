بالصور.."القيم الأخلاقية وتعديل السلوك السلبى" ندوة بمعهد الحمام الأزهرى

نظمت قافلة مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، بمنطقة مطروح الأزهرية ،اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "القيم الأخلاقية ودورها فى تعديل السلوك السلبى"، وذلك بمجمع الحمام الأزهرى، تحت رعاية الدكتور سالم محمد عبد العاطى، مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، وإشراف حاتم النجار مدير رعاية الشباب ومشاركة أسرة رعاية الطلاب.

تحدث خلال الندوة، الشيخ عاصم حماد بإدارة وعظ مطروح، عن القدوة الحسنة، ودورها فى تعديل السلوك، وعن النماذج السلوكية العظيمة، التى قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم فى مواقف الحياة المختلفة فى السنة وفى تراثنا الدينى.

وقال الشيخ أحمد إبراهيم بإدارة وعظ مطروح، إن كل الديانات السماوية تنص على قيم مثلى، تهدف لصلاح المجتمع ، لافتا إلى أن الدين الإسلامى أكد على كل القيم والأخلاقيات، التى تقود لصلاح حال البشرية كلها، فقد بعث رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، وكان خلال حياته كلها مثالا للخلق القويم، حتى أثنى عليه رب العالمين، وشدد الرسول الكريم على ضرورة الإحسان والتحلى بالخلق القويم مع أهل الذمة، ونهى كل النهى عن آذاهم، فقال صلى الله عليه وسلم "من آذى ذميا فقد آذانى"، مشددا على ضرورة الالتزام بالصدق فى كل أمور حياتنا، وفى كل معاملاتنا، فالكذب هو آفة الأخلاق كلها وهو أصل كل الشرور .

وأوضح الشيخ أحمد نصار، النماذج العملية التى قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم، لتزكية المهارات الاجتماعية والتواصل الاجتماعى، الذى يدعم التوافق الاجتماعى، والصحة النفسية، وأنه كان يبدأ من يلقاه بالسلام وبوجه بشوش، وكان إذا لقى أحدًا من الصحابة بدأه بالمصافحة، وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التى تحته، ويعطى كل من جلس إليه نصيبًا من النظر إليه، والاهتمام به، وكان فى كل سلوكه يتسم بالحياء، والتواضع، كما كان أكثر الناس تبسمًا فى وجه أصحابه.

وناقش حاتم النجار مدير رعاية الشباب، الطلاب حول معنى القيم الأخلاقية، والسلوك الإيجابى، والسلبى، وشرح مقولة "فعل رجل ولا قول ألف رجل".

وقال حاتم النجار إن اللقاء يأتى ضمن قافلة مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، ومكتب الوعظ بمنطقة مطروح الأزهرية، للوصول إلى عدد من المعاهد الأزهرية بفكر الأزهر الوسطى، الذى يدعو إلى دعم القيم الأخلاقية وتعزيزها لدى النشء، كما شكر أعضاء القافلة مشايخ مجمع الحمام والأخصائيين الاجتماعيين بالمجمع على حسن التنظيم.

- مدير منطقة مطروح الأزهرية يتابع سير الدراسة وتوزيع الكتب على الطلاب

- مدير عام منطقة مطروح الأزهرية يستبعد شيخى معهدين ويحولهما للتحقيق